El creador de "13 Reasons Why" dio detalles de la segunda temporada

Desde que se estrenó 13 Reasons Why (está en Netflix), la serie producida por Selena Gómez y protagonizada por Dylan Minnette y Katherine Langford se convirtió en una sensación entre el público adolescente que se devoró los 13 episodios, para averiguar qué le había pasado a Hannah y cuáles fueron los motivos de su muerte.

"Desde que terminamos la primera temporada supe que quería continuar", dijo Brian Yorkey, creador de la serie 13 Reasons Why. "Tenemos a unos personajes que, después de 13 episodios, acaban de comenzar el proceso de recuperarse y de ser conscientes de su parte de responsabilidad en la muerte de Hannah y de cómo esta les cambiará las vidas", dijo.

Trailer de la primera temporada de la serie 13 Reasons Why

Para Yorkey, la primera temporada contó, a través de la historia de Hannah, los problemas que sufren los adolescentes, y por eso considera que hay mucho por explorar. "Muchas veces he expresado que considero que la serie trata de cómo educamos a los chicos para que se conviertan en hombres, y cómo tratamos a las chicas y mujeres en nuestra cultura. Y en ambos sentidos, podemos hacerlo mucho mejor. Entonces me di cuenta de que acabamos de empezar ese proceso de ver a estos chicos y chicas convertirse en hombres y mujeres. Es algo que no pudimos ver con Hannah pero que me encantaría ver con los demás personajes que hemos llegado a amar", dijo Yorkey.

Así, la segunda temporada comenzará meses después del final de la primera. De esta forma se atarán los cabos sueltos que quedaron, como los padres de Hannah, Olivia y Andy Baker, quienes seguirán adelante con su intención de llevar el caso de su hija a los juzgados en busca de venganza. Así, la serie intentará plantear la pregunta si la muerte de Hannah tuvo responsables o si alguien puede quedarse con esa culpa. Y fue la actriz Kate Walsh (que interpreta a la madre de Hannah), quien anunció que se planea el estreno de la segunda temporada en marzo.

Y si bien Hannah no desaparecerá de la serie, habrá otro narrador. "La voz en off y las historias que cuenta nos llevarán del pasado al presente, como hizo Hannah en la primera temporada", dijo Yorkey. No aclara quién (o quienés) serán los narradores de esta nueva entrega, aunque los fanáticos de la serie piensan que podría ser Alex.

Hace unas semanas terminó el rodaje de la segunda temporada, que debió demorarse por el incendio que azotó California hace un par de meses, y la productora Selena Gómez celebró el final de las grabaciones con una foto donde se ve al reparto de la serie, divirtiéndose.