Un año marcado por piratas, dragones y el mundo del revés

Una de las frases más dichas este año fue: “¿no viste el capítulo de anoche?”, una tendencia que se repitió desde comienzos de enero, aunque terminó de despegar con el estreno de la séptima temporada de Game of Thrones, la gran apuesta de HBO que regresó a la pantalla a mediados de julio.



Desde esa fecha los comentarios en las redes sociales tenían que ver con la serie de dragones que volvía a la pantalla, y los seguidores hicieron sentir su presencia (y peso) allí.



Fue sobre todo en Twitter donde se comentó, criticó y analizó cada escena y capítulo de esta temporada, como si se tratara de una disección, siendo cada domingo la mayor tendencia mundial, ya que encima pasó de todo. Muertes inesperadas (y de las esperadas también), impresionantes batallas, reuniones familiares y una gran presencia de los caminantes blancos (pasaron de ser una leyenda a una amenaza real para los reinos de Westeros) fueron el platillo principal de los comentarios de los internautas. Es que Game of Thrones ha sido tendencia gracias a su ejército de seguidores que la ven en televisión, streaming o la descargan ilegalmente (desde hace años es la serie más pirateada), para comentarla. Así, Twitter volvió a ser un sitio al que no se podía acceder si no se estaba al corriente de la serie, ya que los “spoilers” no se hacian esperar.



Trailer de la séptima temporada de "Game of Thrones"

Aunque los comentarios en las redes se hicieron más fuertes una vez comenzada la serie, cuando un grupo de hackers anunció que tenían en su poder 1,5 terabytes (o sea muchísima información) del canal y amenazaron con publicar todo si no les pagaban un rescate, lo que vendría a ser como el colmo del pirata en el siglo XXI.



Así, antes del estreno de cada episodio, los piratas fueron publicando guiones y material inédito, y no solo de Game of Thrones, también de otras producciones de ese canal como Ballers, Room 104 y Curb your Enthusiasm.



HBO no fue el único perjudicado este año por los hackers (junto a Harvey Weinstein y Kevin Spacey fueron los villanos de este año), ya que meses antes, otros piratas, robaron la película de Disney, Piratas del caribe 5: la venganza de Salazar, antes de su estreno mundial. Netflix fue otro de los perjudicados este año, cuando, meses antes del estreno, aparecieron en internet los primeros episodios de la serie Orange is the New Black. Sin dudas, un año marcado por los piratas ha sido el 2017.



Los chicos regresaron. Otro de los momentos comentados del año fue a fines de octubre, cuando se estrenó la segunda y esperada temporada de Stranger Things, un fenómeno que atrapó a millones de espectadores con su historia sobre un mundo del revés que tiene criaturas extrañas y una gran carga de nostalgia ochentera.



Trailer de la segunda temporada de "Stranger Things"

Y en esta temporada hubo una mayor presencia de Eleven (Millie Bobby Brown), aquella chica que casi no hablaba en la temporada anterior, regresó del Otro mundo con más cabello, una actitud más adolescente y respondona que antes. Junto a ella volvieron varias criaturas horribles y una nueva amenaza que termina cerniéndose sobre el pequeño poblado.



Esos cambios (junto a una muerte inesperada y el pelo del actor Joe Keery) fueron lo más comentado por los espectadores que hicieron maratón y se miraron la serie de un tirón. Es que desde hace tiempo las series de Netflix se asemejan más a una película muy larga, en vez del formato tradicional (propio de la televisión) de un capítulo nuevo cada semana.



Como los fenómenos que son, Game of Thrones y Stranger Things fueron tendencia (Eleven volvió a ser un disfraz buscado para Halloween) demostrando que las series se encuentran, por efectos, actores y producción en su mejor momento.