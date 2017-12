Uma Thurman a Harvey Weinstein: "No te mereces ni un balazo"

"Me alegro que esto te esté ocurriendo despacio. No te mereces un balazo", fue la frase que ayer le dedicó Uma Thurman a Harvey Weinstein desde su cuenta de Instagram. De esa manera anticipó que en breve hablará sobre los abusos en Hollywood y de su experiencia con el productor acusado por decenas de mujeres de acoso sexual y violación.

Con una foto de su personaje en "Kill Bill", la vengadora que cual cazadora busca uno a uno a sus victimarios, Thurman escribió: "Hoy estoy agradecida por estar viva, por todos aquellos a los que amo y por todos los que tienen la valentía de luchar por los otros. Dije que estaba enojada recientemente y tengo algunas razones, #MeToo, en caso de que no lo hayas notado por la expresión de mi cara".

El hashtag #MeToo hace referencia a la campaña que se dio en los Estados Unidos y se viralizó en el mundo para denunciar casos de acoso y abuso sexual en las redes sociales. Thurman, en lo que fue la excusa para enviar buenos deseos en una celebración que se da por estos días en los Estados Unidos, cerró su mensaje de manera tajante: "Siento que es importante tomarse el tiempo, ser justa, ser exacta, así que... ¡Feliz Día de Acción de Gracias a todos! (Excepto a ti Harvey y a todos tus malvados conspiradores. Me alegro que esto te esté ocurriendo despacio. No te mereces un balazo)".

Thurman trabajó en varias producciones de Weinstein y dirigidas por quien es amigo del productor, Quentin Tarantino, como Kill Bill: la venganza y Tiempos violentos. Hace una semana la actriz había dicho a la prensa que no se sentía preparada para hablar aún de su experiencia con el magnate.

"No tengo nada para decirte, porque no soy una niña y he aprendido que cuando hablo estando enojada, generalmente me arrepiento de lo que digo. He estado esperando a sentirme menos furiosa, y cuando esté lista, voy a decir lo que tengo para decir", le había dicho a un periodista del programa Access Hollywood. Esa promesa está pronta a concretarse.