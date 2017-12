El tuit del exnovio uruguayo de Barbie Vélez al enterarse que ella sale con su hermanastro

Las redes sirven para hacer catarsis y ésta no fue la excepción. El futbolsita uruguayo Joaquín Viera utilizó Twitter para lanzar una cruda ironía sin mencionar a nadie directamente, aunque la referencia fue clarísima.

"Me encanta que los hermanos sean unidos", escribió en su cuenta @JoaqunViera10 junto a la carita de un ángel. El mensaje no es casual: fue publicado justo después de que Barbie Vélez oficializara su noviazgo con Lucas Rodríguez, el hijo del difunto marido de su madre.

Me encanta que los hermanos sean unidos !!!!!!😇 — Joaquín Viera (@JoaqunViera10) 27 de diciembre de 2017

Cabe recordar que Joaquín y Barbie pasaron juntos la noche de los Premios Iris y muchos tildaron al futbolista como "el novio uruguayo de Barbie Vélez" allá por abril de este año. Parece que el futbolista no se pudo sacar a la diosa argentina de su cabeza y no dejó pasar la oportunidad de comentar sobre esta particular nueva relación en las redes.

Actualmente, el futbolista se encuentra descansando en el exclusivo Carmelo Golf Polo Beach en el departamento de Colonia junto a su familia, y en Navidad participó de la megafiesta Cronox en Tacuarembó. A su vez se convirtió en la cara de la marca de indumentaria masculina Positano y espera definir su futuro futbolístico en plena temporada de pases de la mano de su contratista Diego Schaffer.