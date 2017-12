Se suicidó la exparticipante de Gran Hermano Rocío Gancedo

Rocío Gancedo, modelo y exparticipante de Gran Hermano 2011, murió este miércoles tras caer del balcón del apartamento donde vivía, en un quinto piso en el barrio Las Cañitas.

Gancedo había estado internada este año en una clínica psiquiátrica debido a una fuerte depresión tras la muerte de su papá. En las redes sociales no tenía actividad desde el 10 de noviembre.

"Pude hablar con la portera, se tiró. Me contó la encargada del edificio que hablaba con ella y que sabía que estaba mal. Esto fue cerca del mediodía. Yo siempre la veía por acá pero no se notaba que estaba mal", contó a Intrusos una vecina.

El trágico suceso ocurrió en horas del mediodía.

Hace un tiempo la rubia se había alejado de los medios para acercarse a la Iglesia: "Empecé a ir a la iglesia donde está Bernardo Stamateas. Gracias a él comencé este camino de fe que fue donde conocí a Jesús, conocí a Dios y la verdad que me transformó. Miro videos míos de YouTube y digo: '¡No puedo ser la misma!'", dijo en el 2016 Rocío.

Pero a comienzos de este año, la ex Gran Hermano se internó de manera voluntaria en una clínica psiquiátrica debido a una fuerte depresión, a raíz de la muerte de su papá. Un mes después fue dada de alta.

A días de haber recibido el alta, la modelo contó en Intrusos que había sido abusada cuando era chica: "Mi mamá me mandaba a jugar a la casa de una amiga de ella, que tenía una hija que tenía 15 años. Esa chica ya tenía novio, todo, ya estaba desarrollada, pero era menor como yo. Esta chica se aprovechaba de mí. Me hacía…. no lo voy a contar", dijo entre lágrimas en abril de este año.



Gancedo se hizo conocida en los medios por participar de la edición 2011 de Gran Hermano. Tras catorce días de encierro, la modelo fue la primera eliminada de la casa y luego reingresó gracias a un repechaje. A los nueve días se fue de la casa por decisión propia.