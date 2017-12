Sol Pérez denuncia que la quisieron contratar como prostituta

María Sol Pérez, "chica del clima" y participante revelación de Bailando por un sueño, vivió una pésima noche. Contratada para hacer la conducción de un evento, el trato que recibió no fue el esperado y terminó denunciando la situación en duros términos en la red social Twitter.



""Me contratan para hacer la conducción de un evento y al final soy como la prostituta del evento no estaría entendiendo. #solodeportes una vergüenza !", escribió indignada Sol, aunque no entró en detalles.



No es la primera vez que Sol se queja de una situación así. En varias oportunidades contó que muchos las juzgan por mostrar su cuerpo, y que la acusan de ser "gato".



Cuando Sol celebró los dos millones de seguidores de Instagram, hizo un fuerte descargo en el que aseguró que "una mujer no es una puta o una regalada por una foto o un video. Sacarte una foto tapada no te hace santa, no te hace buena persona o inteligente".

"Es triste que mujeres insulten o agredan. Que atrasados como sociedad si siguen creyendo que una mujer es trola por una foto o un video. Yo puedo subir una foto desnuda y eso no me hace un gato, una trola o por eso merezco que me violen. Me producen tristeza, y mucha mucha vergüenza", escribió.