Sofía González, la novia de Agustín Casanova, deja todo para viajar por el mundo

Sofía González, bailarina y actriz argentina, anunció una drástica decisión. La joven que integra el staff de bailarina de Showmatch confirmó su salida del programa para ir detrás de su sueño de aventura: partirá con rumbo a Europa en compañía de una amiga y sin fecha de vuelta confirmada.

González es también la ¿ex? novia del uruguayo Agustín Casanova, líder de Márama. Se sabe que los dos atravesaron por varias crisis. Mientras él confirmó de algún modo la separación de hecho, ella dijo a Teleshow que el vínculo se mantiene, aunque con puntos suspensivos una vez que ella suba al avión.

“Él ya sabe la realidad, que yo me voy. Nos queremos un montón y supongo que cuando te querés es difícil separarse. Así que vamos a ver cómo sigue esto porque va a ser un desafío. La vida nos pone muchos desafíos”, añadió la joven.

“Él me entiende y me apoya un montón, sabe que necesito hacer esto para blanquear un montón de cosas internas que tengo. Él fue el primero que me bancó y me dijo ‘lo tenés que hacer, hacelo si así lo sentís’. Así que veremos qué pasará y cómo lo manejamos. El amor todo lo puede. Desde el principio lo nuestro no fue fácil: él vivía en Uruguay…”, complementó.

Respecto a su decisión, explicó: “Algo en mi vida me dice que tengo que viajar. Soy azafata, fui tripulante de cabina y siempre buscaba muchas razones o excusas para viajar. Ahora encontramos el momento indicado para hacerlo con mi mejor amiga. la vida nos está diciendo que lo hagamos juntas”.

“Ahora estamos tramitando la Visa para trabajar en Portugal y, para después, ya tenemos hospedaje en Islas Canarias e Italia. La idea es seguir con Instagram, con las marcas que me quieran acompañar en el viaje. Además, mi amiga y yo hicimos un curso de coctelería y bar tender, así que podemos trabajar de eso o de cualquier otra cosa”, dijo, ansiosa por lo que se viene.

Sofía González, de 26 años, llegó a la televisión como azafata de Guido Kaczka y durante los últimos tres años formó parte del staff de bailarinas de “ShowMatch”.