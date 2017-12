Shakira recurre al mejor cirujano para recuperar la voz

Shakira debía suspender su gira mundial de conciertos El Dorado tour debido a una fuerte hemorragia que sufre en las cuerdas vocales. Y el cuadro no mejora solo con resposo.

Según informa la revista Lecturas, la exitosa cantante colombiana visitó en Boston (Estados Unidos) al "mejor cirujano laringólogo del mundo". Su nombre es Steven M. Zeitels, conocido por haber operado a importantes figuras de la música como Adele, Lionel Richie, Steven Tyler o Sam Smith.

Shakira está haciendo todos los intentos en busca de una salida para no terminar con su carrera como cantante. ​

Si bien la fecha de la cirugía aún no fue confirmada, se estima que tras su paso por el quirófano Shakira tendrá que pasar tres semanas sin hablar y unos 45 días en reposo.

La colombiana escribió una extensa carta dedicada a sus fans para dar a conocer algunos pormenores de su estado de salud. "Desafortunadamente la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación", comenzó diciendo.



"En todos los años que llevo cantando, jamás me encontré en una situación similar. Por ello y con gran pesar debo anunciarles que me veo en la obligación de postergar mi gira europea hasta el 2018, para permitirle a mi cuerpo algunas semanas necesarias y dedicadas a mi recuperación total", agregó en esa carta que compartió en las redes sociales.