Con estos siete videos Gaten Matarazzo demuestra que sabe cantar

Quien vio alguna vez Stranger Things recordará a Dustin Henderson. ¿Pero qué tanto saben de Gaten Matarazzo, el actor que da vida a uno de los personajes favoritos de la serie?

Aunque tal vez no lo recuerden de antes, Gaten tuvo algunos personajes antes del éxito de Netflix, pero en Broadway. ¿Qué caracteriza a Broadway? Exacto, los musicales. Y es que a Gaten Matarazzo se le da muy bien eso de cantar. Hay una serie de videos en Youtube que lo demuestran.

Canciones patrióticas

Entre los videos que se encuentran en Youtube de Gaten Matarazzo cantando, aparece junto a su hermana Sabrina entonando canciones patrióticas.

Desde el clásico de Katharine Lee Bates, "America the Beautiful" en la apertura de un torneo de tenis de Nueva Yersey a el himno nacional de Estados Unidos, "The Star-Spangled Banner", en un festival. En los dos videos el chico tiene 7 años.



Ya más grande, el año pasado, Gaten volvió a cantar el himno junto a su hermana Sabrina antes de un partido del equipo de béisbol New York Mets.

"Los Miserables"

En este video se ve a Gaten cantar junto a su compañero de elenco en Los Miserables, Joshua Colley, en 2015.

A la ciudad de Nueva York

Junto a Grace Capeless, el actor de Stranger Things, que entonces tenía 10 años, cantando "Why I Like New York" en un evento que homenajea a todas las canciones escritas para Nueva York.

En familia

En Youtube también se encuentran estos videos de Gaten en un entorno familiar. En el primer video canta junto a su amiga Nadia Jewel una canción de Navidad.

Para terminar, esta versión de "Bring Him Home" de Los Miserables pero en un karaoke con amigos.