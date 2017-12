La respuesta de Noel Gallagher sobre un posible regreso de Oasis

Los hermanos Liam y Noel Gallagher parece estar en una calesita emocional por estos días. A comienzos de diciembre, en una entrevista a El País de Madrid, Noel respondió que no extraña a "Liam ni un jodido nanosegundo". Pero la ilusión de los fanáticos por un posible retorno de Oasis volvió a emerger cuando dos semanas después, a través de Twitter, Liam dio a entender que la relación con su hermano se estaba recuperando.

Claro que, en entrevista con Music Feeds por el lanzamiento del disco con su banda High Flying Birds, Noel tuvo que responder a la pregunta típica de "¿Y Oasis?" Y el cantante se encargó de acabar con la esperanza de los fans.

"Sólo me veo forzado a pensar en Oasis cuando me hacen una entrevista, o cuando hicimos ese documental, porque creo que estaba un poco nostálgico, o cuando estoy cantando sobre el escenario 'Half The World Away'", dijo.

Y lo remarcó: "No pienso en eso en absoluto. Sé que la gente no va a dejarlo ir. Creo que en algún punto es halagador, porque quiere decir que hiciste algo realmente importante. Pero ya lo hice, estoy hecho con eso y no está entre mis pensamientos".

"No necesito más gloria, no necesito ser un rockero de estadios. Lo hice cuando tenía 20, 30 y 40, y fui bueno en eso. Particularmente no quiero ser un rockero de estadios a mis 50. Creo que eso es indigno", agregó cuando le pusieron de ejemplo el éxito de bandas como los Guns N' Roses.

En conclusión, por lo menos por ahora el regreso de Oasis no estaría en el horizonte.