Reapareció Pity Álvarez y habló de todo, desde Tinelli hasta las drogas

Pity Álvarez, el carismático líder de bandas como Viejas Locas e Intoxicados, reapareció en los medios porque fue interceptado en la calle por el programa Confrontados. A la salida de Tribunales, adonde fue por una causa que tiene abierta, el músico aprovechó para hablar de varios temas y se lo vio diferente, y también bastante lúcido y gracioso.

"Era todo mentira, estaba haciendo teatro", dijo cuando la periodista le preguntó por su estado de salud en los últimos tiempos, y agregó: "Si mi salud no hubiera estado buena, yo ahora no estaría caminando por la calle (...) Fue una farsa, los engañé a todos".

El Pity dijo además que no mira televisión, y sobre ShowMatch aseguró que "lo veía cuando se llamaba Videomatch, cuando tenía otro conductor, y después una vez faltó y pusieron a Tinelli. Me agradaba cuando era un cabezón bruto, más áspero. Cuando podía improvisar un poco más, decía lo que quería, como cuando los músicos zapan arriba del escenario".

Además, dijo no conocer a Oriana Sabatini ni a Lali Espósito, dos fenómenos pop de la actualidad en Argentina, ni la música de Chano solista o de Tan Biónica, banda a la que nunca escuchó. También confesó que de lo único que se arrepiente es de no haber ido a ver a Michael Jackson, cuando se presentó en Argentina en 1993.

Álvarez también habló de drogas, dijo estar limpio y añadió: "Si le puedo decir algo a los pibes es que no caigan en la trampa como caí yo, que me recontra hago cargo. Porque después les va a ser difícil salir. (...) Les diría que ni siquiera la prueben. No sé si volvería a hacer lo mismo si podría haberlo elegido. No lo sé; capaz que sí, capaz que no".