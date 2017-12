Sin Pico Mónaco, Pampita celebró la Nochebuena en Punta y a pura sensualidad

Carolina "Pampita" Ardohain ya está instalada en la zona de José Ignacio, en principio de su amiga inseparable Barbie Simons. En crisis con Juan "Pico" Mónaco, la modelo llegó sin pareja a la costa oriental mientras el deportista se quedó en Buenos Aires a pasar la Navidad.

Los medios especulaban con una eventual reconciliación en la Nochebuena, algo que finalmente no ocurrió. Pico desembarcará en los próximos días en Uruguay porque estará al frente de un emprendimiento gastronómico en Manantiales, por lo que el reencuentro será inevitable. La gran incógnita es si habrá o no reconciliación.

Mientras tanto, ella luce la perfección de su figura en la playa. Pampita tiene 39 años y celebrará en Punta del Este sus 40, el próximo 17 de enero.

"Verano, playa, amigas, dance”, escribió Pampita, junto a un video en la que se la ve bailando en bikini.

#verano #playa #amigas #dance Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial) el Dic 23, 2017 at 9:21 PST

Los hijos de Pampita tampoco la acompañaron en Navidad porque le correspondió a Benjamín Vicuña su compañía. El actor pasó Nochebuena en Chile, con su familia.

“Diciembre me destruye. Me cuesta mucho, la tenencia compartida, a ver qué fiesta me toca con los chicos, cuál no. Hoy los llevé a mis hijos al aeropuerto. Para mi es tremendo”, había dicho Pampita días atrás.

Para fin de año, en cambio, Beltrán, Benicio y Bautista llegarán a Uruguay para continuar las vacaciones con su madre.