El pícaro comentario de Jorge Rial a su novia Romina Pereiro

Jorge Rial y la "nutricionista hot" Romina Pereiro llevan seis meses de romance tranquilo y feliz. Viajaron y las familias están ensambladas a la perfección.

Ella, que trabajó en Cuestión de peso entre otros programas, comparte tips de nutrición en sus redes sociales y Rial siempre está atento a hacerle un comentario.

Esta vez, cuando ella hizo en Instagram un posteo sobre el valor nutricional del mate, él se mandó un pícaro comentario.

"¿Sirve para bajar de peso? Es una de las preguntas que más me hacen los pacientes. Y la respuesta es NO. Es útil para incluirlo como parte del desayuno, la merienda, o colación. Pero sin agregarle azúcar", escribió. Y Jorge no se la dejó pasar: “¿Y si no tengo yerba?”, consultó.

Algunos seguidores celebraron el humor del intruso y otros lo criticaron.