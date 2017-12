Picante cruce entre Claudia Fernández y Analía Franchín

Analía Franchín, periodista y panelista argentina, suele comentar en su cuenta de Twitter las fotografías de las revistas. Al ver una imagen de Claudia Fernández, retratada muy elegante en un evento de moda de la revista Caras, compartió la imagen con el comentario "evolución".

Esa sola palabra despertó la reacción de Claudia Fernández. "Si vos pudiste evolucionar después de Cóppola, imaginate lo fácil que fue para mí", le escribió.

Franchín, que fue pareja de Guillermo Cóppola por cinco años, recogió el guante. "Que pena que no pudiste ver el halago y quisiste caer en una chicana barata. De él no debería evolucionar. Fue un orgullo. Veo que me equivoqué", respondió.