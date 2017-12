Patricia Sosa cada día más peleada con Valeria Lynch

La relación entre las cantantes Patricia Sosa y Valeria Lynch pasa por un pésimo momento que incluye cero diálogo y reproches mutuos.

Lynch fue la primera en hacer público el distanciamiento. En diálogo con Marcelo Polino, en su programa radial en Radio Mitre, dijo que Sosa no la llamó más después del cumpleaños de su hija. Aseguró que tampoco se comunicó con ella para felicitarla por su último disco.

Este fin de semana, invitada por Mirtha Legrand, Sosa confirmó la enemistad pero se mostró sorprendida por las declaraciones de la otra cantante. "Hemos sido amigas, lo pongo en pasado porque ella lo puso en pasado. Es mucho más profunda la relacioón. Yo la acompañé con la muerte de su mamá y ella me acompañó con la muerte de mi papá, son cosas que te generan un vínculo", repasó.

Contó que al enterarse de que Valeria había hecho todo público, le mandó un mensaje: "Si tenés algo en contra mío me tenés que llamar por teléfono. La vida no es pública, la vida es privada en ciertas cosas. Me tenés que decir lo que está tan mal porque no lo sé". Le reprochó además que había dicho una mentira, ya que ella sí la llamó después del cumpleaños del hijo de Lynch, Tais.

"Yo la llamé como una semana seguida todos los días, para chusmear cosas de madre. Como a los diez días recibí un mensaje de su secretaria, 'dice Valeria qué necesitás', y no me gustó", contó y dijo que luego de ese episodio de presunto divismo de Lynch, no la llamó más.

Pero Sosa dio más detalles. Cuando ambas cantaron en el cumpleaños de Raúl Lavié, Patricia le contó que la había llamado varias veces pero sin respuesta de Lynch, más allá de la pregunta de la secretaria. "Lo único que quería saber era cómo le había ido a la nena". Y la respuesta de Lynch fue tajante: "A la nena le fue muy bien".



"Noté una frialdad muy fea y me dolió mucho. Ni siquiera levantó el bolso de al lado para que me sentara. No compartimos camarín, cosa rarísima", agregó. Patricia quedó indignada: "Fue fría. Me dio tanta rabia que cuando llegué a mi casa la borré del Twitter", reveló.



Por si fuera poco, Sosa dejó en falso a Lynch y contó que la primera vez que se presentaron en el Colón las "primeras damas de la canción", fue Lynch la que no quiso que estuviera Karina la Princesita. "Nosotras sabíamos este asunto y nos callamos la boca. Nos pareció que era más elegante pasarlo por alto".