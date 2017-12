Patricia Fierro inaugura temporada de playa pero le tiene terror al agua

Patricia Fierro dio por inaugurada la temporada de playas con una escapada de fin de semana con amigas a Punta del Este a modo de despedida de soltera de una de ellas.

Las chicas disfrutaron de la arena y del mar. Pero con mucha precaución. Al menos en el caso de Fierro.

#SeNosCasaLaFlaca #Juntada #24AñosDeAmistad PRIVILEGIOS QUE SOLO ALGUNAS SE PUEDEN DAR #VamosXLos25💪 @valeriamadama @luciananario @aleoronacanedo #Majo 💕 Una publicación compartida de Patricia Fierro (@patriciafierro12) el 25 de Nov de 2017 a la(s) 2:18 PST

Es que la diosa rubia arrastra desde su infancia un trauma vinculado a los baños de playa y hasta de piscina. Cuando tenía 12 años casi se ahogó en la playa de Atlántida y debió ser rescatada por los guardavidas de la playa.

"Estaba con mis primitos en la playa de Atlántida y se fue mar adentro una pelota inflable. Yo salí a buscarla. Me tiré, nadé y cuando quise acordar estaba en el medio de la nada. En un momento, no di pie y empecé a ahogarme. El próximo recuerdo que tengo es el del salvavidas haciéndome respiración boca a boca en la arena. Desde ahí le tengo terror al agua en todo sentido, al mar y a las piscinas. Solo me mojo los pies. Ojalá que en algún momento pueda trabajar ese sentimiento y perderle el miedo", relató a Sábado Show semanas atrás.

Asi de #Feliz !!!! #elmaryyo Una publicación compartida de Patricia Fierro (@patriciafierro12) el 28 de Oct de 2017 a la(s) 3:32 PDT

El fin de semana se animó a entrar un poco más en el mar, pero quedó con el agua al nivel de la rodilla.