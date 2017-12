Pareja ganadora de uruguayos reclama a Telefé por luna de miel y otros premios incumplidos

Este fin de semana, el novio compartió un mensaje en la red social Facebook donde denunció un nuevo incumplimiento: esta vez, la luna de miel. Según la versión de Santo Remedio, el viaje en crucero prometido estaba previsto para el domingo pero la producción no hizo el pago correspondiente.

Paula Silva y Facundo Santo Remedio viven momentos de angustia porque a pesar de su coronación en el reality argentino Despedida de solteros, la producción del programa habría incumplido con los premios.

Una vez difundido el mensaje, sin embargo, llegó a personas que lograron hacer efectivo el viaje, informó el propio Santo Remedio horas después en un video.

Paula Silva y Facundo Santo Remedio también reclaman una casa que formaba parte de la premiación, pero por el momento la producción y el canal no dan respuestas.

Despedida de solteros fue un reality que se emitió en Argentina en el verano pasado. En Uruguay era retransmitido por Monte Carlo TV. Luego de casi tres meses de competencia, los uruguayos se coronaron triunfadores. Los premios eran la fiesta de boda, luna de miel y una casa. Por el momento, los novios solo obtuvieron el primero.

Lee el mensaje completo de Facundo Santo Remedio:



Nos quedamos sin Luna de miel, la verdad que Despedia de Solteros se porto horrible con nosotros desde el día que termino el programa, censurando y cerrando todas las puertas posibles. Viajábamos el domingo y eso no va a ser posible.

Ni casa ni viaje tenemos

La tristeza que tenemos es enorme. Necesitamos de la ayuda de todos, ya que los medios no nos apoyan, debido al monopolio que tiene esta gente.

No confió en la televisión ni en las cabezas que manejan los contenidos, pero si confió en toda la gente que nos apoyo y nos sigue apoyando

Ahora entiendo porque la gente cuando sale de los Realitys no queda del todo bien, no saben por todas las que nos hacen pasar

Horas más tarde compartió un video para informar que, por otras vías, se había resuelto el problema y la pareja viajó el fin de semana.