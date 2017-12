La opinión de Tom Hanks sobre los casos de abuso en Hollywood desató una polémica

En una charla con el editor del portal Buzzfeed Ben Smith con motivo de la promoción de la película de Steven Spielberg que protagonizan, The Post, Tom Hanks y Meryl Streep fueron consultados respecto a los casos de abuso en Hollywood y cuán factible resulta poder separar al hombre que llevó a cabo delitos sexuales de su obra como artista.

La respuesta de Hanks fue contundente: "Si tirás cada película o programa de televisión que fue concebido por un imbécil, entonces Netflix quedaría en la ruina, solo le quedaría The Brady Bunch. No sé qué más. Creo que deberíamos esperar porque este es un camino largo. Picasso era un Don Juan. Y esto no es para excusar a nadie... pero creo que tenemos que esperar a ver cómo se soluciona todo a largo plazo", expresó el actor, sin hacer alusión directa a ninguno de los recientes nombres que fueron denunciados.

"El trabajo debería hablar por sí mismo, aunque la persona después va a surgir en la conversación", concluyó.

Streep, quien públicamente describió a Harvey Weinstein como un hombre de conductas "inexcusables", compartió una observación similar a la de su colega. "Todavía alabamos a Shakespeare, y no hay dudas de que La fierecilla domada es misógina (...) la gente que es terrible también tiene observaciones terriblemente claras respecto a otros tópicos", expresó Meryl, en relación a una posible separación del hombre y la obra.