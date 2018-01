Mario Bardanca recuerda cuando se tuvo que "bajar los pantalones"

En Todo pasa (Océano FM), Mario Bardanca y Mariano López hablaron largo y tendido de la polémica llegada de Luis Aguiar a Nacional. El caso le recordó a Bardanca un incómodo episodio que vivió en 2001, cuando trabajaba en Canal 10 y aceptó a regañadientes participar de una campaña de Saeta en una especie de sociedad con Tenfield.

"Yo no quería, pero terminé negociando por las circunstancias", dijo. Recordó que en ese momento en su familia se vivían situaciones difíciles que se habrían agravado en caso de que el periodista se quedara sin trabajo. "Lo tenés que grabar o el lunes pasa por contaduría", le dijeron.

Luego de la amenaza, Bardaca lo pensó y aceptó, aunque puso condiciones. "Voy a decir lo quiera en la campaña... Me terminé bajando los pantalones, pero me moví un poco. Me hicieron el amor pero no me quedé quieto. Fue así. Mi decisión no fue la que yo quería tomar. Si era solo por mí, los mandaba a pasear, pero la decisión afectaba a otros", dijo.

"No sé cuál es el tema de Aguiar. Pero hay que ponerse en los zapatos del otro", complementó.

