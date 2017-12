Marcelo Tinelli marcó el final de Bailando por un sueño

Marcelo Tinelli y su equipo de trabajo viven horas de alta tensión debido al conflicto con el grupo Indalo, accionista mayoritorio de Ideas del Sur y que està al borde de la cesación de pagos de salarios y a proveedores.

A pesar de ello, cada noche en Showmatch el conductor pone su mejor cara para sacar al programa más visto de la TV argentina.

Algunos rumores indicaban que Tinelli tenía intenciones finalizar antes de lo previsto la edición 2017 de Bailando por un sueño. Pero ayer confirmó que la fecha de cierre de temporada se mantiene para el 18 de diciembre.

"¿Cuándo va a ser el último programa? ¿Se sabe?", indagó Tinelli. "El 18 de diciembre es la fecha. Por ahora sigue así", contestó Hoppe. A lo que Tinelli agregó: "Faltan diez programas. No hay once, sólo diez y los tenemos que meter todos antes del 18. No sé como vamos a hacer porque hay diez finalistas...".