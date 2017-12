Marcelo Tinelli, uno de los grandes ausentes en Punta del Este

El éxodo de celebridades hacia el Este comenzó el fin de semana pasado. Fueron muchos los famosos argentinos que eligieron arrancar el verano en Punta del Este y pasar las fiestas rodeados de amigos y familiares. Algunos de ellos son infaltables en el verano uruguayo: Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Polito Pieres, Pampita Ardohain inauguraron la temporada después de la comida de Nochebuena en Tequila.

Susana Giménez y su familia celebraron puertas adentro, y Lucía Celasco ya se dejó ver en una de las playas más exclusivas, Bagatelle, en La Barra. El Pocho Lavezzi, Florencia Raggi, María Cher, en José Ignacio. ¿Otros infaltables? Eduardo Costantini, Natalia Lobo, Alan Faena, Gastón Gaudio. ¿Nuevos conocidos? Guido Kaczka. ¿Políticos? El ministro de producción de la Nación, Francisco Cabrera, y más tarde llegó Jorge Macri.

A simple vista, están todos. Pero hay dos figuras que no se pierden ningún verano en estas playas cuyas ausencias dejaron boquiabiertos a los paparazzi, siempre atentos a hacerles la foto en la arena de rigor: Marcelo Tinelli y Franco Macri. Ambos eligieron por primera vez en décadas no pasar las fiestas en Punta del Este. El padre del presidente es famoso por organizar grandes fiestas de Año Nuevo y este verano dejó a Terrazas de Manantiales, su complejo inmobiliario, sin el show de fuegos artificiales que alegra a todo el coqueto barrio de Manantiales cada Navidad. Aunque algunos rumores indicaban que había invitado a Jorge Macri, Fernando de Andreis y Francisco Cabrera a su comida de Nochebuena, lo cierto es que Franco no se embarcó a Punta por el momento.

❤️👶 Una publicación compartida de MARCELO TINELLI (@marcelotinelli) el Dic 26, 2017 at 8:43 PST

Aunque los hijos de Marcelo Tinelli están instalados desde hace varios días, el conductor número uno decidió tomarse un respiro del verano esteño hasta nuevo aviso. Viajó a la Patagonia con su mujer, Guillermina Valdes, y su hijo menor, Lorenzo, para disfrutar de la naturaleza y de la preciosa casa que tiene en Esquel. Aunque en principio no está en sus planes viajar a instalarse el resto del verano en Guanahani, su chacra en La Boyita, José Ignacio, algunos auguran que no podrá separarse tanto tiempo de sus hijos y vendrá a pasar unos días, tarde o temprano.

Es que sus chicos tiene varios planes en Punta: Micaela Tinelli tiene su local de Ginebra en Manantiales, y Candelaria cantará en vivo en un exclusivo evento de Martini. ¿Vendrá Marcelo a apoyar a su hija? Lo sabremos con certeza más adelante. Por ahora, brilla por su ausencia.