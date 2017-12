Marcel Keoroglian se presentó en la Justicia: "No me arrepiento de lo que dije"

Marcel Keoroglian se presentó esta mañana en el Juzgado penal de 26° turno, luego de que la fiscal Ana María Tellechea solicitara su procesamiento por difamación e injurias contra jueces de fútbol. La resolución de la jueza Ana De Salterain se dará a conocer el lunes.

El caso tiene su origen en una denuncia formulada por Audaf, la gremial de árbitros del fútbol uruguayo. El dictamen firmado por la fiscal plantea que Keoroglian "ha continuado realizando manifestaciones que afectan la honorabilidad de los denunciantes" en Twitter.

El humorista ratificó sus dichos en la instancia judicial y sostuvo que se trata de una persecución personal, al mostrar casos de otras críticas a árbitros por parte de figuras públicas que no tuvieron la misma reacción de la gremial.

"Todo bien. Rampla ganó dos a uno", bromeó el artista al salir del juzgado. "Explicamos la parte nuestra y se nos preguntó si nos arrepentíamos o nos retractábamos, y por supuesto que no", sentenció en diálogo con la prensa.

Al intentar explicar los motivos por los que fue denunciado, Keoroglian opinó: "Lo que quieren es que no le controlen el trabajo. Hay veces que se equivocan, pero hay veces en las que son unos bandidos bárbaros. Quisieron afanar a Rampla, lo quisieron bajar a la B por votar el voto Nike".

Sobre la calle Uruguay lo esperaba una decena de hinchas de Rampla y seguidores de sus redes sociales, que se acercaron al juzgado para brindarle apoyo. Los presentes lo aplaudieron y le pidieron fotos. "Y eso que no hicimos campaña para que viniera nadie", indicó el denunciado. También lo acompañó su madre Isabel, molesta por la situación. "¿Quién no habla mal de los jueces? Hasta yo… ¡ahora me van a hacer un juicio a mí!", comentó con el mismo sentido del humor que su hijo.