¿Márama se separa? Sus fanáticos ya se despiden en las redes

El sábado fue un día raro para fanáticos de Márama. No hubo comunicado oficial, pero por alguna razón, todos comenzaron a especular sobre una posible separación de una de las bandas más exitosas de cumbia pop.

Para quienes siguen con atención al grupo, uno de los detonantes fue que Agustín Casanova cambiara su usuario de Twitter, dejando de lado @Marama_Agustin. Hasta aquí podrían pensar que ahora que el chico además de cantante se dedicará a la actuación, prefirió cambiar por un usuario personal. Además, Agustín se presentó sin el grupo en la Teletón, que se realizó ayer.

A todo esto, ante las numerosas especulaciones de fanáticos en redes, los chicos no hicieron mucho pío por minimizarlas. Y los tuits, tanto de Agustín como de Pablo Arnoletti, no ayudaron mucho. El baterista, entre otros mensajes, escribió: "No tomamos caminos diferentes, las cosas pasaron por algo, algunos cometieron errores... No todos son buenos como parecen" y después agregó: "Si hay algo que quiero, es que no estén mal. 'No llores porque terminó, sonríe porque sucedió'". Por su parte Agustín se limitó a desear suerte a alguien que según él actuó con maldad.

Si hay algo que quiero, es que no estén mal. "No llores porque terminó, sonríe porque sucedió" 🙏😊 — Pablangas (@Pablangasss) 9 de diciembre de 2017

A quién actúa con maldad hay que desearle suerte… tarde o temprano la necesitará — Agustín Casanova (@AguCasanova2) 9 de diciembre de 2017

2018 vengo con todo — Agustín Casanova (@AguCasanova2) 9 de diciembre de 2017

Yo se que si, pero algunas cosas las tengo que pasar, vivir y solucionar solo y eso lo tienen que entender. Amo que me protejan y estén ahí, pero tengo que pasar cosas de la vida para aprenderlas. Si me las salteo, todo esto no tiene sentido. https://t.co/l6PQwlbVxq — Agustín Casanova (@AguCasanova2) 10 de diciembre de 2017

Fecha próxima

Aunque podría ser que la separación se note recién en 2018 y que por eso no hayan emitido ningún anuncio oficial, los chicos de Márama tienen programado un show para el 20 de diciembre en Mercedes, y mientras sucedía todo esto, la cuenta de Twitter de la banda siguió como si nada, no solo recordando esa fecha, sino retuiteando incluso la foto del cantante en la Teletón.

A esto se suma una historia que subió Agustín Casanova a su Instagram buscando transmitir tranquilidad a sus fans, confirmando no solo Mercedes sino también 14 y 16 de diciembre en Buenos Aires. "Vamos a hacer los shows de Márama, vamos a estar con Márama, así que no se pongan nerviosos, no se pongan como locos", agregó.

Además, desde ayer fanáticos de la banda se despiden con el hashtag #GraciasMárama.



#graciasmarama gracias por cada sonrisa que me han sacado gracias marama😣😭😭😭😍 — Milagros Hormachea (@Mili_hormachea) 10 de diciembre de 2017

Que esté sea el fin, de un gran inicio #GRACIASMARAMA — AC🍹 (@BaraldoLujan) 9 de diciembre de 2017

Escuchar a MARAMA me hacía bien, me hacía olvidar de muchas cosas, estoy mal por qué se separan, pero se que cada uno va a tomar un rumbo y voy apoyarlos sea cual sea el rumbo! #GRACIASMARAMA — AC🍹 (@BaraldoLujan) 9 de diciembre de 2017