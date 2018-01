Jésica Cirio presentó a Chloé y mostró cómo le quedó el cuerpo a una semana del parto

Jessica Cirio y Martín Insaurralde fueron padres hace una semana de Chloé, su primera hija. El nacimiento se dio luego de seis horas de trabajo de parto que resultaron infructuosas porque debieron aplicarle una cesárea de urgencia, según contó ella a la revista Gente.

En las fotos, la modelo posó desnuda con Chloé para la publicación y se animó así a mostrar cómo le quedó el cuerpo a una semana del nacmiento.

Según contó, Chloé es una "reina" y ya tiene una rutina de sueño. "Duerme tres horas y toma la teta; después cuatro horas de sueño y toma otra vez; finalmente, tres horas más de descanso", contó la flamante mamá.

Jésico Cirio lució su increíble figura.

La chica fitness no tiene pensado dejar su carrera para dedicarse a Chloé. De hecho, volverá este mismo domingo a la coconducción de La peña de Morfi, en Telefe, y los primeros días de diciembre arranca de vuelta con sus eventos de zumba. "Creo que seré una mamá canguro y la llevaré a todos lados", dijo.



"Apenas la vi, me nació el instinto, y me siento superconectada y comunicada con ella. Me siento muy feliz cuando me mira a los ojos al amamantarla. Hoy es el momento más mágico de mi vida", cerró la mamá.