La fuerte reflexión de Marianela Mirra tras la muerte de Rocío Gancedo

No compartieron cuarto. No fueron aliadas ni enemigas. Ni siquiera formaron parte de la misma edición de Gran Hermano. Sin embargo, Marianela Mirra se sintió tremendamente conmocionada al enterarse del suicidio de Rocío Gancedo y no pudo evitar descargar su conmoción y su rabia en las redes sociales.



La tucumana escribió en su cuenta de Instagram un largo texto en el que explicó su parecer sobre lo que ocurre con los participantes de los realites una vez que la fama se acaba. Además, hizo una fuerte crítica a los medios.



"¡Qué basura los medios televisivos y los portales de Internet para tocar el tema del suicidio de esta ex participante de Gran Hermano ! Son quienes se hicieron eco de nuestros méritos, cualidades, quienes te ponen en un pedestal y luego te destruyen", empezó su texto.



Luego indicó que, según su análisis y su experiencia, la situación emocional y laboral de Gancedo luego de GH deben haber pesado a la hora de tomar la decisión. "Acá no tienen que ver los temas personales. Yo creo que va mucho más allá: la fama repentina, tener todo lo que soñaste. Sentir que lograste más de lo que imaginaste, poder tener el beneficio de lograr cosas que quizás en un trabajo convencional no lográs. Nadie está preparado para tanto amor y tanta hostilidad en simultáneo", indicó.



En otro tramo de su texto, volvió a responsabilizar a los medios: "Nadie se merece el poco respeto, la manera en que te ultrajan los medios. Todo lo que la gente espera de uno, los amigos de la fama, los amores de la mujer del momento...".

También hizo un descargo, por su afán de ser famosa. "De cualquier óptica, es muy difícil. Es muy complicado quedar en un casting de GH para que luego te estigmaticen por eso mismo. Esto no dura solo tres meses, dura un tiempo considerado al que te acostumbrás. Nada es fácil. Lo único que sé es que no se busca 'lo fácil', se persiguen sueños y eso sólo lo hacen los valientes. Ojalá Rocío se encuentre en paz. Me siento muy conmovida".



A medida que sus seguidores comenzaron a responderle, fue desarrollando aún más su idea: "La hipocresía total, la manera de desvirtuar la vida de los seres humanos. Eso somos , humanos".



"Hizo muchas cosas para continuar ... No pasaron horas y no escuché nada a favor , estoy indignada y me da mucho asco", redondeó.



Dentro de ese universo de programas televisivos que tanto la hicieron enojar hoy se encuentra Intrusos, conducido por Jorge Rial, con quien mantiene una muy mala relación desde que la tucumana reveló una serie de mensajes subidos de tono que el conductor le envió mientras se encontraba en pareja con Mariela Antoniale.