Feroz polémica con panelista argentina Úrsula Vargues; piden su renuncia

Úrsula Vargues , panelista en Nosotros a la Mañana, se refirió a través de Twitter al entredicho que tuvo Diego Leuco y otro periodista en los premios Martín Fierro de Radio , que se entregaron este sábado y sus palabras generaron el repudio de varios de sus seguidores e incluso del conductor del programa en el que participa, Fabián Doman .





Recordemos que en la ceremonia, Diego se cruzó con un productor que le gritó "judío de mierda" a su padre Alfredo cuando éste, desde el escenario, daba su discurso tras recibir el premio por mejor programa periodístico vespertino. Al parecer el joven quiso enfrentar al productor que había dicho el insulto, pero su novia quiso evitar una posible pelea y se interpuso y el periodista discutió con ella.

Ofendido porque abuchearon a su padre, Diego Leuco maltrató a su novia. Padre e hijo violentos con quien no piense como ellos. pic.twitter.com/Sfd01VFOxo — *AmAruLa* (@Era_China_Oh) 13 de noviembre de 2017

Estoy leyendo a muchos justificar el zamarreo de Leucocito a su novia porque insultaron a su papá. La violencia de género no tiene justificación alguna, nunca. La grieta es para imbéciles. Si insultaran a mi viejo yo no me la agarraría con mi pareja", fue el primer tuit de Vargues. "Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones - continuó-. No entiendo por qué nombrarlos los lastima. Yo soy una atea de mierda para muchos y no por eso ando agrediendo a mi pareja. La religión ya no es excusa para victimizarse. ´Me dijo judío. ¡Qué horror!´ ¡Jajaja!".

Esto originó una andanada de críticas hacia la modelo que prefirió enfrentarlas con estas palabras: "Se corrió el foco una vez más. Leucocito maltrató a su novia en público. No me importa si es negro, árabe, cristiano, ateo, judío o indio. No a la violencia de género. Lo importante es que un hombre maltrató a su novia porque le insultaron a su papi. Eso es lo que vi yo (...) Entiendo que muchos prefieran sentirse dolidos. Yo solo busco igualdad. Y repudio la violencia de género. Leucocito maltrató a su novia. Todos lo vieron. No importa qué religión profese. ¡Ojalá fuera judía! Pero soy una triste atea. Hay cosas que no se eligen. Entiendo que haya gente que no me entienda. Acá termino. Besooo".

Las criticas no terminaron, por lo que Ursula prefirió cerrar con un: "Leucocito maltrató a su novia a la vista de todos. Fin. Si pudiera elegir sería judía. Yo vi cómo un hombre maltrataba a una mujer. No hay grieta".