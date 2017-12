Fergie se abrió en una entrevista y contó sobre sus problemas de adicción

Es una exitosa cantante solista, madre de familia y ocupa, desde hace décadas, un lugar de privilegio dentro de la música gracias a su paso por Black Eyed Peas. Sin embargo, hubo un tiempo en el que Fergie no la pasó nada bien... Según reveló en una reciente entrevista, antes de ser famosa y de formar el exitoso grupo de hip hop, su adicción a la metanfetamina de cristal la hizo vivir oscuros momentos.

"Sufría psicosis y demencia inducida por las drogas químicas. Alucinaba todos los días. Después de dejar consumir esa droga, mi cerebro tardó un año en estabilizarse. Simplemente me quedaba sentada, viendo aparecer al azar una abeja o un conejo", reveló a E! News.

La cantante reveló cuál fue el punto en el que se dio cuenta de que debía cambiar sus hábitos si no quería terminar internada en una institución psiquiátrica de por vida. Una tarde, estaba convencida de que la perseguían agentes de la CIA, del FBI y de SWAT y decidió entrar a una iglesia para pedir ayuda. "Ellos trataron de sacarme, porque me estaba moviendo entre los pasillos de manera alocada. Yo pensaba que había una cámara infrarroja en la iglesia, tratando de escanear mi cuerpo. Salté por el altar mientras dos personas me perseguían", comenzó su relato.

Luego, llegó el momento clave. "Recuerdo haber pensado: 'Si voy fuera y el equipo SWAT está ahí, tenía razón todo el tiempo. Pero si no están, entonces son las drogas las que me hacen ver las cosas y terminaré en una institución. Y si realmente son las drogas, no quiero vivir mi vida más de esta manera. Salí fuera de la iglesia y, obviamente, SWAT no estaba. Solo estaba yo en un aparcamiento. Fue un momento de liberación", rememoró.

A partir de ese momento, decidió cambiar su vida. Hoy reconoce que las drogas "eran algo muy divertido...hasta que dejaron de serlo", y agradece haber pasado por esas situaciones, que con el tiempo lograron fortalecerla.

Esta no es la primera vez que la cantante abre su corazón y se atreve a mostrar su costado más vulnerable en una entrevista. A fines de octubre, Fergie no pudo contener su llanto cuando, en medio de una nota televisiva, le preguntaron sobre su separación del actor Josh Duhamel. "No fue mi plan separarme. Quería estar casada con Josh para siempre", reconoció.