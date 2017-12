Farro explicó por qué colgó las plumas

El último verano fue la vedette más destacada en la temporada de teatro en Mar del Plata, encabezando la Revista de Cocodrilo. Sin embargo, Mónica Farro se toma descanso en 2018.

Tomó esa decisión hace un par de meses, cuando Juan Suris, su ex, fue liberado de prisión. Una vez distanciada del empresario, todo indicaba que la uruguaya aceptaría volver a la revista, pero mantuvo su postura de no ponerse las plumas.

Ayer, a través de su cuenta de Instagram, Farro explicó los motivos de su renuncia: "Estoy tan agradecida de ser quien soy y de haber hecho tanto en estos 10 años en Argentina q es lindo agradecer. Ya llevo varios años siendo cabeza de compañía y eso lleva un peso más grande que ser sólo vedette de los espectáculos de verano y este no fue la excepción ya que Juan Alzua confió en mi y me dio ese lugar y muy bien remunerado, soy muy profesional cuando acepto pero este verano me siento muy profesional por haber dicho que no a esta propuesta tan importante. Cuando un artista siente q no llega a su 100x100 por falta de tiempo hay q tener mucho huevo para bajarse y eso hice, creo que el público cuando paga una entrada tiene que ver lo mejor de uno y en 20 días sentí que no podía armar algo por lo cual la gente que paga se sintiera satisfecha , estoy feliz por mi decisión a pesar q necesito el dinero pero seguro para el próximo año nos veremos en el escenario para brindar lo mejor. Gracias y sólo gracias".