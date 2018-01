Familia, buenos deseos y hasta un pedido de casamiento; así fue el Año Nuevo de los famosos

La emoción con la llegada del nuevo año se adueñó de las redes sociales. Los comunicadores uruguayos no fueron la excepción y volcaron sus sensaciones en la red social Twitter.

El más romántico de todos fue el futbolista Nicolás de la Cruz, quien aprovechó la celebración para pedirle matrimonio a su pareja, la cantante Vanesa Britos. "No podía terminar el año de esta manera! La persona que elegí para estar el resto de mi vida hoy me pide casamiento! Gracias vida, no puedo pedir más! Te amo mi amor, por siempre juntos", escribió ella con una foto de los anillos de compromiso.

Alberto Kesman compartió fotos familiares y una imagen muy especial: en la foto se ven su actual esposa con la madre de sus hijos. "Esto es civilización", comentó.

Hubo muchos más mensajes y fotos familiares. Los buenos deseos para 2018 y balances buenos y regulares de 2017 también estuvieron a la orden del día.

Mirá algunos de las reacciones en Twitter: