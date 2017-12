Falleció Valeria, una de las mellizas participantes de Cuestión de peso

Una participante del programa Cuestión de peso fue atropellada en mayo último y esta semana murió debido a complicaciones que surgieron en medio de su internación domiciliaria. Se trata de Valeria García, quien junto a su hermana melliza Natalia fueron parte del reality argentino.





Según Natalia, quien informó la triste noticia desde las redes sociales, hubo desidia por parte del sistema de salud del Estado. Valeria fue atropellada el 2 mayo por una camioneta en Azul, donde vivía con su hermana, y debido a eso sufrió la luxación de una rodilla y de un hombro, y se quebró la cadera. No obstante, luego comenzó un nuevo calvario al tratar de que fuera atendida por los hospitales provinciales.



"Debido a la obesidad que padecía Valeria, pasamos muchas dificultades para que la atiendan. Llegó a un cuadro crítico con respirador (...) su salud se deterioró porque [los hospitales] no están preparados para atender a una persona con obesidad", explicó Natalia a Radio Azul sobre la lucha que emprendieron para que Valeria acceda a la atención sanitaria.





Según Natalia, primero trasladaron a su hermana al hospital Evita Pueblo, en Berazategui, pero allí le dijeron que el lugar no estaba preparado para atenderla y la trasladaron a El Cruce, en Florencio Varela. El 27 de julio le dieron el alta, pero no podía caminar y tenía molestias, por lo que fue a una internación domiciliaria en la casa de sus padres, en Guernica.



Con el tiempo, Natalia explicó que Valeria empezó a sentir una molestia en un colgajo en el abdomen y los médicos determinaron que era una infección. No obstante, los antibióticos que le estaban administrando no hicieron efecto.





"En noviembre fue al hospital con un cuadro de salud que requería ser atendida clínicamente, no le hablan de la infección que tenía en el abdomen, y sólo la atienden como para estabilizarla", explicó Natalia quien asegura que se obvió la orden de un médico anterior que le había diagnosticado la infección y había sugerido la necesidad de una cirugía que jamás se hizo.



Debido a la complicación de ese cuadro, Valeria murió el domingo último y su hermana se despidió de ella con una triste carta en Facebook: "Vale hoy me dejaste sola. Soltaste mi mano y Dios decidió llevarte a un lugar mejor, donde a personas como vos se las ama y cuida. Eternamente mi corazón agradecerá a Dios por prestarme un ser único como eras vos. ¡Te amo mi Pochita! ¡Descansá que Dios te tiene en sus brazos!".