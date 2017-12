Enrique Yanuzzi cargó contra La hora de los deportes

"Me molestó muchísimo lo que hizo La hora de los deportes", soltó Yanuzzi el miércoles en La mesa de los galanes (Del Sol FM), al ser consultado por cómo lo había afectado la muerte de Julio César Gard, con quien trabajó durante más de tres décadas en radio Universal.

Según contó Yanuzzi, "el rey de la noticia" estuvo muy afectado por haber sido echado del ciclo deportivo de TNU, sin que los responsables del programa dieran los motivos a la audiencia por los que había sido cesado.

Por esa razón, Yanuzzi se molestó por un aviso fúnebre que La hora de los deportes dedicó a Gard tratándolo de "amigo".

"A Gard lo afectó muchísimo quedarse sin trabajo, no importa cuánto ganaba. Él se fue (de La hora) y no se sabía por qué fue echado", indicó el comentarista. Y ejemplificó: "Yo cuando me fui de la radio me invitaron a Sonríe, desayuné en el programa de Figueredo y todos sabían que me fui bien. Gard cometió un error y estuvo mal. Pero si lo dejaste, lo sacaste y lo heriste, no podés poner un aviso y tratarlo de amigo".