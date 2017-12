¿Dinero en negro? Escándalo tras la salida de Víctor Hugo Morales

El despido de Víctor Hugo Morales de C5N generó polémica luego de que el periodista Pablo Duggan asegurara que la salida se debió al presunto dinero en negro que el uruguayo habría recibido como parte de su salario.

Según esta versión, las nuevas autoridades de C5N consideraron inapropiado continuar con el arreglo que tenía el oriental y que implicaba el pago de una parte del sueldo en negro. De esta forma, de acuerdo a Duggan, Víctor Hugo se evitaba las retenciones por un presunto juicio perdido. Además, el periodista aseguró que el oriental tiene cuentan off shore en el extranjero.

Víctor Hugo Morales negó la versión y dedicó un editorial en su programa radio en el consideró lo dicho por Duggan como "una mentira hacia mi persona".

"Quiero salvar de responsabilidad a la mayoría de los periodistas porque o no estaban de acuerdo o no participaron, de lo que decía un periodista, que sostiene que yo no tengo moral, que no tengo nada. Dice que recibo mi sueldo de C5n en Estados Unidos, offshore", comenzó relatando Morales.



"Maneja la idea de que a mí me echaron por la relación perversa que yo le obligaba a tener a la empresa conmigo"., agregó.



En Polémica en el Bar, Duggan había sostenido que a Víctor Hugo "lo echaron porque su situación era insostenible. Seguramente por lo que gana y por la forma de contratación perversa".