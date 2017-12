Diego Maradona acusa a sus hijas de haber ocultado dinero suyo en Uruguay

La guerra judicial entre Diego Armando Maradona y su exesposa Claudia Villafañe parece no tener límites y ahora alcanzó a las hijas que tuvieron en común: Dalma y Giannina. El abogado del exfutbolista, Matías Morla, presentó ante la justicia un escrito en el que las acusa de esconder en un banco uruguayo 1.850.000 dólares que pertenecerían al exdeportista.

El abogado incluso pide la prisión preventiva de Gianinna Maradona. "Le pedimos al juez que investigue. Si yo te acuso de tener una cuenta en Uruguay, ¿a vos te parece lógico que una de las hijas viajó en pleno proceso? Mirá que la prisión preventiva se da cuando hay entorpecimiento probatorio o peligro de fuga", dijo el letrado.

Las dudas de Maradona con respecto a este importante faltante de dinero comenzaron en 2014. Entonces decidió revocar un poder que había firmado a favor de su exmujer y de sus dos hijas. Por aquel entonces, el ex futbolista había descubierto faltantes en sus arcas.



Para Morla, Villafañe habría resguardado dinero en una caja de seguridad de un banco uruguayo, y que en varias oportunidades, sus hijas habrían viajado para retirar dinero y trasladarlo a Suiza. Estas acusaciones, seguidas a la desconfianza pública de su padre, provocó la furia tuitera de Gianinna Maradona contra el abogado de El Diez.

"Suponer y ensuciar con algo tan grave me parece una barbaridad pero nada me asombra viniendo de VOS @MatiasMorlaAb", le escribió la hija del "diez".

"En plena causa por evasión. Sale de la Argentina, Gianinna Maradona a las 8:57 un lunes y vuelve a la Argentina a las 19:26. ¿Qué fuiste a hacer un lunes a Uruguay, donde está la cuenta? Claro, turismo”, ironizó el letrado durante una nota con América TV.

Morla añadió que en la causa figura que Gianinna no tenía ninguna cuenta declarada en Uruguay. Y afirmó: “No tiene nada declarado. Si esto es así, avanza como tenemos pensado, no hay otro fin que la prisión preventiva. Robaron 80 millones de pesos”, disparó.

Durante su relato, el abogado de Maradona aclaró que la Justicia está investigando si se hizo algún movimiento bancario ese día y aseguró que “Maradona quiere su plata y tiene más hijos para repartirla. Esto comienza cuando se separan y ella queda como apoderada”, contó.

Maradona pidió a la justicia que citen a sus hijas en la causa que mantiene contra Claudia. “No me voy a borrar en medio de las críticas a mi abogado y amigo, Matías Morla. Yo siempre doy la cara y él lucha contra los que me robaron, caiga quien caiga. No sé dónde está el problema, si no tienen nada que ocultar, que vayan al juzgado”, dijo.

Pero Giannina le dedicó un fuerte mensaje a su papá: “Gracias a todos por sus mensajes lindos. Vengo con un trabajo interno divino. Perdoné cosas peores de él y hoy también decido hacerlo. Desde acá, a tantos km, solo puedo mandarle todo mi amor y agradecerle porque gracias a él también pude elegir quién y cómo quería ser”.