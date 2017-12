El cruce tuitero entre Diego González y Patricia Madrid

Diego González y Patricia Madrid protagonizaron un duelo tuitero que se inició este jueves con un comentario de la periodista referido a las campañas de los ministerios de Salud y de Turismo.

"Campaña del MSP con el "condonizate" vs. Campaña del Min. de Turismo invitando a procrear. Uruguay, we are fantastic", escribió Madrid.

Diego González respondió con una ironía. "No quiero pecar de ingenuo, pero aunque parezca una locura, me dijeron que hay gente que tiene relaciones sexuales y no son para procrear", escribió.

El comentario molestó a la periodista, quien lo acusó de "bardear" y dijo que el conductor de Masterchef era apenas capaz de distinguir entre "crudo y cocido" y lo mandó a tomar sopa.

Mirá cómo siguió: