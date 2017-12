Inesperada crisis de pareja: ¿qué pasó entre Pampita y Pico Mónaco?

Los rumores comenzaron hace unos días, y es que en era de Twitter e Instagram, cada comentario (o no comentario) que flota por las redes termina en indicio perfecto para los periodistas con las antenas prontas para detectar novedades en el mundo de los famosos. Pampita y Pico no son precisamente los más anónimos y no han dejado de demostrar su amor por esas vías. Hasta ahora.

Y justamente eso es lo que llamó la atención: la pareja dejó de demostrarse cariño por las redes, las antenas de paparazzi detectaron algo extraño, comenzaron los rumores y la morocha no supo salir del paso de las preguntas en la puerta de ShowMatch.

"¿Cómo estás con Pico?", "¿Estás enojada con Pico?" fueron algunas de las preguntas, todas de la misma índole, a las que Pampita contestó: "Me imaginé que me iban a preguntar y la respuesta es que no tengo nada que contarles y me voy a mantener así". Los periodistas, no conformes con eso, insistieron, pero, además de decir que no podía contestar más que por ella, reiteró que no iba a emitir comentarios.

La versión que manejan tanto Yanina Latorre, confirmada por Ángel del Brito, es que "ella está muy triste y esto habría sido porque Pampita encontró algo en su teléfono. Tengo un dato, pero hasta que no lo chequee bien...", contó la panelista de Los Ángeles de la Mañana.