Conmoción por muerte de actriz de Casi ángeles

La noticia sorprendió y llenó de tristeza a sus allegados y a los miles de fanáticos que la conocieron gracias a su rol de Terra en Casi Ángeles: la joven actriz Belén Persello falleció el miércoles 13 de diciembre.

La noticia se dio a conocer recién el viernes, y si bien todavía no se informaron oficialmente los motivos del fallecimiento, su hermana, Sol, habría dado a entender en las redes sociales que se habría tratado de un suicidio.

"Ella, mi hermana mayor. La que a pesar de la diferencia de edad, las peleas y demás siempre estuvo para mi. Supo contenerme, guiarme, ayudarme a tomar decisiones muy importantes para mi futuro, mimarme y muchísimas cosas mas. Hasta que un día decidiste irte, hermanita. Pero sé que lo hiciste para estar tranquila, para ser feliz y para alejarte de todo lo que te afectaba", escribió Sol en su cuenta de Instagram, junto a una foto de Belén.

"Yo sé que en donde vos estés me estas cuidando a mí, a Fran, a mamá a papá y a todos tus seres queridos. Me va a costar muchísimo aceptarlo y vivir el día a día sin vos, sin tu compañía, sin tu paz, sin tu sonrisa. Yo sé que vos allá estás tranquila y eso me saca una sonrisa. Te amo Belén, siempre vas a estar en mi corazón y en el corazón de un montonazo de gente que te ama.

Descansa en paz hermanita mía, te ame, te amo y te voy a amar toda mi vida", culmina el texto.

Belén había nacido en Ushuaia y cuando tenía 9 años su familia se trasladó a Buenos Aires y comenzó a tomar clases de teatro. Su cara se hizo conocida en el programa de El Trece Atracción x 4, donde interpretaba a Macarena y compartía escenas con Luisana Lopilato, Rodrigo Guirao, Camila Bordenaba y Elías Viñoles.

Cris Morena la convocó para que, durante la cuarta temporada de Casi Ángeles, interpretara a Terra, un personaje que ganó fácilmente la simpatía del público. Sus compañeros de elenco la despidieron, también, con gran pesar en las redes sociales.

En su cuenta de Twitter, en su último mensaje, del mismo miércoles, la actriz escribió: "Perdida horrible.." (sic).