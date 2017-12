Una confesión de Pico a sus amigos: el motivo de la crisis con Pampita

La crisis entre Pampita y Pico Mónaco tiene en vilo al Río de la Plata. A poco de las vacaciones de la pareja en Punta del Este, comenzaron a circular los rumores y ambos reconocieron luego que la relación no pasa por un buen momento. ¿Qué pasó?

Descartada la hipótesis de terceros en discordia, ellos dejan entrever que la crisis tiene que ver con asuntos de pareja y prefieren no dar mayores detalles. Pero ahora surgió una nueva versión: al parecer, Pico se habría quejado ante algunos de sus amigos por los tratos recibidos por su novia. Enterada Pampita, ardió Troya.

Según contó la panelista Yanina Latorre, Pico definió a Pampita como una novia "controladora, celosa, mandona y que si él no hace lo ella que quiere, se convierte en una persona lunática".

"Tengo a alguien muy cercano a él. Pico se levantó y se dio cuenta de que no tenía vida. Dice que salió con otras famosas como María del Cerro, Zaira Nara, y tenía una vida normal; que iba y venía, y no era mediático, ni cobraba por eventos. Él dice que si bien Pampita no le puso el famoso decálogo de cosas que tendría que hacer, ello lo fue encauzando", lanzó Latorre.

"Un señor amigo de Pico dijo que 'no puede convivir con una mina que le quiere manejar la vida'. Tenía que ir a la puerta del colegio con ella, porque tiene un tema muy fuerte con Vicuña y la China. Pampita compite muchísimo con la pareja, porque sufre y no va a terapia. Pico tiene que ir a todos los actos escolares.... y cuando le empezó a decir que no, empezaron los problemas. Porque para llevarte bien con Pampita, tenés que hacer todo lo que ella quiere. Cuando uno empieza a hacer lo que quiere, 'conocés a una lunática', fue esa la frase que me dijeron. La tengo escrita", cerró Latorre.

Luego de instalada la crisis, Pico habría querido relativizar sus comentarios ante Pampita. De hecho, usó las redes sociales para enviarle afectuosos mensajes a su pareja.