Para cobrar la herencia de Hefner, sus hijos no pueden consumir drogas ni alcohol

Entre las muertes más sobresalientes de este año estuvo la de Hugh Hefner, el empresario fundador de Playboy que falleció de causas naturales a los 91 años, en la icónica mansión que habitó.

Hefner murió el 27 de setiembre, pero vuelve a ser noticia ahora porque trascendió el requisito que puso en su testamento para que sus hijos David, Kristy, Cooper y Marsden, y su viuda Crystal Harris, puedan acceder a su herencia, que ronda los 43 millones de dólares.

Pues aunque en principio se había dicho que, debido a un acuerdo prenupcial establecido, Harris no cobraría nada del empresario, más adelante se aclaró que él le había dejado unos 12 millones de dólares entre dinero en efectivo y propiedades.

El requisito que más llamó la atención de la prensa, es el que prohíbe el uso rutinario o frecuente de drogas o alcohol.

Se suspende el acceso a los bienes "si los fideicomisarios creen razonablemente que el beneficiario rutinaria o frecuentemente usa o consume cualquier sustancia ilegal hasta ser física o psicológicamente dependiente de dicha sustancia… O si es [el beneficiario] clínicamente dependiente del uso o el consumo de alcohol o cualquier otra droga o sustancia química que no esté prescrita por un médico certificado o un psiquiatra como parte de un tratamiento supervisado por un doctor o psiquiatra”, indica el testamento.

Tampoco podrán acceder al dinero si quien cuida la herencia considera que no están capacitados para cuidarse a sí mismos.

Además, sus hijos menores —Marston y Cooper— no accederán a la herencia hasta que no cumplan 30 años y, por si acaso, Hefner se encargó de aclarar que de aparecer hijos no reconocidos de ahora en más, no tendrán derecho a nada.