Bocca: "Cuando le comenté a Riccetto lo de Yebra se fue como enojada"

La elección de Igor Yebra como nuevo director artístico del Ballet Nacional del Sodre fue del propio Julio Bocca y su desempeño como tal comenzará el 28 de enero, cuando los bailarines regresen de su licencia.

Lo que ahora se visibiliza como seguro, hasta hace unos meses era completo caos. La noticia de que el bailarín argentino dejaría el cargo no sorprendió, pero sí desestabilizó, y en ese momento de dar respuestas al público fiel del ballet, el primer nombre que sonó fue el de la primera bailarina María Noel Riccetto. Lo anunció la ministra de cultura María Julia Muñoz, pero después, la bailarina se encargó de rechazar el cargo.

Esta mañana, en entrevista con el programa radial Todo Pasa de Océano FM, Julio Bocca habló sobre el proceso que se vivió, y además de admitir que considera que "se manejó todo muy feo", confesó que cuando le contó a Riccetto sobre su decisión de proponer a Yebra para el puesto, "se fue como enojada", y agregó: "Me preguntó por qué no la sugerí a ella. Le dije que esa decisión tenía que salir de ella. Me fascinó que saliera ese deseo, porque ahí veía una seguridad en su postura. Luego las autoridades eligieron a Yebra".