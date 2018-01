Aseguran que Pampita y Mónaco se reconciliaron en Punta por conveniencia

En las últimas horas se habló nuevamente de la reconciliación de Pico Mónaco y Pampita. Pero lo que nadie te contó fue por cuánta plata se juntó nuevamente la pareja.

El periodista uruguayo Rodrigo Lussich que conduce Confrontados, reveló que la reconciliación de la modelo y el extenista no fue precisamente por amor. Según contó Lussich, "Pampita y Pico separados valen unos 5 mil dólares, pero juntos valen 15 mil dólares, con lo cual muchos dicen que volverían para poder facturar más".

El panelista César Juricich desde Punta del Este sentenció: "Me la crucé a Pampita hace dos días y me dio vuelta la cara, no me quiso saludar".

Y Paula Varela, también desde Punta del Este, señaló en el ciclo que emite Canal 9 de Buenos Aires: "Pampita está asqueada del amor de Pico. Él está enamoradísimo de Pampita, pero ella está acostumbrada a estar con hombres que no le dan tanto, es hija del rigor. Las amigas de ella quieren que vuelva, pero para ella es todo tan fácil que está cansada".

Finalmente, el periodista confirmó una primicia: "Tengo entendido que hay otro hombre en la mira de Pampita, ya diré el nombre". Como dice Rodrigo "¡Bomba!".