Antonio Banderas respaldó a Salma Hayek ante las acusaciones de acoso

Pasaron dos meses desde que Harvey Weinstein perdió impunidad ante los casos de abuso que cometió en décadas de carrera. Desde que las listas de víctimas del The New York Times y The New Yorker fueron publicadas, numerosas mujeres del mundo del cine se animaron a confesar que habían sido víctimas del productor en alguna etapa de sus carreras. La última en tomar coraje y hablar fue Salma Hayek, que trabajó con Weinstein en la película Frida (2002). Ahora, en Instagram y Twitter, su compañero de elenco Antonio Banderas, publicó un breve mensaje donde le da total apoyo y fe a sus palabras.

La confesión de Salma Hayek sobre Weinstein: desde acoso hasta amenazas de muerte By Belen Fourment La confesión de Salma Hayek sobre Weinstein: desde acoso hasta amenazas de muerte MIRA TAMBIÉN La confesión de Salma Hayek sobre Weinstein: desde acoso hasta amenazas de muerte

"Estoy impactado y triste ante los terribles hechos que ha hecho públicos mi querida amiga Salma Hayek sobre el productor Harvey Weinstein", empezó diciendo Banderas, que también trabajó junto a la actriz en películas como Desperado (1995) y Gato con botas (2011).



Estoy impactado y triste ante los terribles hechos que ha hecho públicos mi querida amiga Salma Hayek sobre el productor Harvey Weinstein. Su integridad, su honestidad como mujer y como profesional me hacen dar absoluto crédito a sus palabras. I'm deeply saddened by the terrible events that my dear friend Salma Hayek has made public about Harvey #Weinstein. Her integrity and honesty as a woman and as an actress make me firmly trust her words. Una publicación compartida de Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) el 14 de Dic de 2017 a la(s) 4:41 PST

Agregó: "Su integridad, su honestidad como mujer y como profesional me hacen dar absoluto crédito a sus palabras", en referencia a la respuesta que Harvey Weinstein dio a través de un portavoz negando parte de las denuncias de la Hayek.

“El Sr. Weinstein no recuerda haber presionado a Salma para que hiciera una escena sexual gratuita con una coprotagonista y no estuvo allí para la filmación ", dijo el portavoz de Weinstein.