A los 76 años murió el actor argentino Lito Cruz

Lito Cruz murió a los 76 años, tal como pudo confirmar La Nación. El cuerpo sin vida del actor fue encontrado por su hija Micaela, que fue a verlo hoy por la tarde. De inmediato llamó a personal de la Policía de la Ciudad y el Same confirmó su muerte aunque todavía se desconocen las causas.

Tal como contó Micaela, ayer había hablado con él y se encontraba en perfectas condiciones. Tras llamarlo varias veces durante el día de hoy, decidió acudir a su casa a ver qué pasaba y lo encontró en su cama sin vida. El cuerpo será velado en la casa funeraria Zuccotti desde mañana.

Actor y maestro del método



Maestro de intérpretes de larguísima trayectoria, comenzó a actuar desde muy joven, a los 15 años, en Berisso, donde vivía con su familia. Una vez que terminó la escuela, se trasladó a la ciudad de Buenos Aires para comenzar a estudiar Arquitectura mientras se dedicaba a trabajar como actor en grupos independientes de teatro en la ciudad. Su formación se fue complementando de a poco, cuando surgió la posibilidad de viajar a Chile para estudiar en el Instituto de Teatro Universitario de Chile, una importante escuela por entonces. Más tarde volvió a Buenos Aires y se asoció con Augusto Fernandes para fundar el grupo ETEBA (Equipo de Teatro Experimental de Buenos Aires). De esta época es famosa su puesta en escena de la obra La Leyenda de Pedro, basada en Peer Gynt de Henrik Ibsen, versión que fue un éxito en los festivales de Europa y abrió camino a las obras del off argentino en la escena de ultramar.

Trailer "Los Inocentes", uno de los últimos trabajos actorales de Lito Cruz

A partir de ese momento, nunca dejó de dar clases. Fue docente en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, director del Teatro de La Ribera y Director Nacional de Teatro. Se especializó en el método del Actor's Studio de Lee Strasberg en los Estados Unidos. Es considerado el maestro que trajo el prestigioso método de actuación basado en las enseñanzas del ya legendario Konstantin Stanislavski a la Argentina. En sus viajes a los Estados Unidos conoció a Robert De Niro, actor a quien lo unió una fuerte amistad.

Su relación con Robert De Niro



Los actores se conocieron en 1980 cuando De Niro vino al país a presentar la película El Toro Salvaje. "Fui a verlo al hotel donde estaba alojado y me presenté. Le dije que yo era un actor argentino y que su manera de trabajar me parecía fuera de serie. Que quería saber cómo hacía, cuál era su método," contó Cruz sobre el primer encuentro con el artista estadounidense.

Luego de esa confesión de admiración fueron a almorzar y después Lito lo invitó a su estudio de teatro para que presenciara una clase y hasta aceptó una invitación para dar una.

Cruz contó en una ocasión que no hablaba inglés muy fluido, pero como De Niro habla italiano lograron entenderse bastante bien.

Una de las mejores anécdotas que supo recordar Lito Cruz fue un asado en lo de Federico Luppi que compartió con la estrella de Hollywood y otros actores locales. "Me aparecí con De Niro, nadie lo podía creer, juntos, comimos un gran asado. Estaban Hugo Arana , Betiana Blum, Víctor Laplace y Luis Brandoni".

Ese asado le sirvió a De Niro para sumar nuevos amigos y arregló un viaje a Punta del Este con Luis Brandoni para conocer Casapueblo, la obra de Carlos Páez Vilaró.

Otros de los viajes de De Niro a la Argentina fue para filmar en Cataratas La Misión, en 1985. Allí los actores se reencontraron y de vuelta, el protagonista de El Padrino II, volvió a pasar por la escuela de Cruz para dar una charla.

"Por entonces me comentó que estaba pensando en hacer teatro y me invitó a ver su obra cuando la estrenara. La obra era Cuba y su pequeño Teddy, de Reynaldo Povod. Apenas levantó el telón en los Estados Unidos, me tomé el primer avión. De Niro me recibió como jamás lo hubiera imaginado", reveló Cruz en su sitio web.

"Él vive en un departamento muy amplio en un décimo piso y acondicionó otro, un piso más abajo, para que yo me alojara. Allí estuve viviendo cerca de un mes. Vi su obra un par de veces, tuvimos infinidad de charlas sobre teatro y hasta hicimos un par de viajecitos en los que conocí a su padre y a su hijo, Rafael", concluyó sobre su amigo.

La denuncia más grave: violencia machista



Hace pocas semanas, el actor había sido eje de las noticias por una denuncia contra él por violencia de género, presentada por su expareja, Patricia Perrota, de 39 años, quien conoció al actor en 2014, en un seminario de actuación. Según denunció la mujer, en agosto de ese año comenzaron una relación amorosa, pero pronto comenzó a sufrir ataques. La mujer no hizo la denuncia judicial. Intentó, en 2015, hacerla en la Comisaría 17, en Las Heras y Callao. Pero, explicó: "No me tomaron la denuncia porque no tenía moretones. Lito intentó golpearme, pero yo lo esquivé y lo agarré del cuello. Entonces nadie me dio bolilla. Él mismo se reía y decía que nadie me iba a dar bola, que tenía un montón de denuncias, que no le iba a pasar nada, que él era un personaje famoso".

Dijo además que Lito Cruz era alcohólico, violento, obsesivamente celoso. "Tuvimos muchas idas y vueltas en la relación. Yo lo dejaba y él me decía que iba a cambiar. Se internaba un día, me llamaba y me juraba que no me iba a hacer más nada. Me verseaba para que yo acepte volver y seguía peor después. Le tuve miedo durante mucho tiempo". Pese a que LA NACION intentó comunicarse con el actor por estas denuncias y él prefirió no hacer declaraciones, Micaela Cruz, su hija, sí rompió el silencio para asegurar que ellos realizaron una denuncia tiempo atrás contra Perrota por acoso y amenazas.

Según contó, tras finalizar la relación, su padre y parte de su familia comenzaron a recibir "amenazas de muerte y fotos intimidatorias", y que por eso se ordenó una restricción perimetral para evitar que ella se les acerque o intente ponerse en contacto con ellos. "Tuve que cambiar a mi hijo de colegio por la persecución de esta mujer", explicó.

Según explicó Micaela, la denuncia fue radicada durante el verano de 2015. Por ese entonces, Perrota habría agredido físicamente a alguien cercano al actor, y eso los habría determinado a llevar el asunto al terreno legal.