La agridulce luna de miel de Paula Silva y Facundo Santo Remedio

Facundo Santo Remedio y Paula Silva, la pareja de uruguayos ganadora del reality argentino Despedida de solteros no para de recibir malas noticias de parte de la producción del programa de Telefé. Los premios que obtuvieron por su liderazgo en el reality fueron la fiesta de bodas, luna de miel y una casa. Solo pudieron disfrutar del primero, porque los otros, según su versión, han sido un suplicio.

Este fin de semana y a 10 meses del final del programa, finalmente la pareja partió en un crucero desde Buenos Aires como luna de miel. El viaje estuvo plagado de polémica e incertidumbre porque hasta último momento no se sabía si la producción se haría cargo de los costos. De hecho, el viernes, Santo Remedio publicó un comunicado en el que denunciaba la situación y finalmente se logró destrabar.

Pero una vez a bordo del buque, se enteraron de una nueva situación enojosa. Las bebidas no están incluidas.

Ganadores de reality denuncian al programa pic.twitter.com/EaKQAcoKtE — @ N G 3 L 🔥🔥🔥 (@AngeldebritoOk) 5 de diciembre de 2017

"Dimos por sentado que se refería a las bebidas alcohólicas y nos parecía correcto, hoy nos enteramos que el paquete de nuestro crucero no tiene incluida ninguna bebida, incluida el agua. Nada. Todo se paga aparte y se sabe que son precios altos y que tienes que pagarlos por día por ende toda la estadía. No es el hecho de pagar o no la bebida es el hecho de que ganamos un premio de buena fe y desde que salimos de la casa no hemos parado de tener problemas con los premios. No es Justo y nos sentimos pisoteados", escribió ella en la red social Instagram.

La casa tampoco llega para los uruguayos. Es verdad que ya son propietarios de un terreno pero la construcción está demorada y Silva denunció que los plazos "no se van a cumplir".

"Hoy en día estamos pagando un alquiler en bsas el cual nos genera mucho gasto y lo hacemos con mucho amor, pero la tristeza que nos da no tener un hogar fijo y no saber con certeza cuando lo vamos a tener, ni como, es muchísima", escribió.