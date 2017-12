Vuelta al rock que sigue latiendo

El año pasado, el balance de música nacional se enfocaba en la madurez del rock uruguayo con una serie de aniversarios de bandas importantes. Y este año el rock, aunque se sigue discutiendo sobre si es o no popular, volvió a acaparar la atención con diferentes hechos que marcaron el año. Maduro, curtido, gastado y por momentos olvidados, el rock de acá terminó 2017 con los brazos en alto, festejando la supervivencia y celebrando que hay un montón de gente nueva que quiere seguir haciendo música y también escuchándola.

Montevideo Rock fue una oportunidad fundamental para comprobar qué es lo que está pasando. En el mismo predio donde aquel festival sacudió a una juventud dormida en 1986, un desfile de bandas consagradas y algunas no tan masivas tuvo lugar en dos noches consecutivas, ante un público muy entusiasta. Para sorpresa de la mayoría, lo que abundó en la Rural del Prado durante el 1 y 2 de diciembre fueron adolescentes, chicos y chicas muy jóvenes que por primera vez tenían la oportunidad de ser parte de un evento de estas características. Esos mismos adolescentes y jóvenes fueron los que agotaron las 36.000 entradas disponibles (18.000 para cada día) en dos semanas.

By Belen Fourment

Pero poco antes del Montevideo Rock, habían habido dos muestras grandes de esta popularidad del rock que, aunque se intente disimular o despreciar, sigue ahí, a la vista. Por un lado, el Antel Fest festejó sus 10 años en octubre con una edición en Piriápolis que, con La Vela Puerca y No Te Va Gustar encabezando la programación, tuvo un récord de convocatoria. Y por otro lado, hacia fines de ese mismo mes el rock volvió a Durazno, al mismo Parque de la Hispanidad donde los Pilsen Rock tuvieron lugar. Con entrada gratis y una grilla acotada que incluyó a varias bandas locales y emergentes, y a Pecho E Fierro, La Trampa y La Vela, 50.000 personas se reunieron para compartir una celebración que convocó, obviamente, a público de todo el país.

Además, el último disco de No Te Va Gustar, Suenan las alarmas, fue Disco de Oro por sus ventas (o sea, más de 2.000 copias), y los más recientes trabajos de La Vela, La Trampa, Cuarteto de Nos y Once Tiros figuran en las listas de los más vendidos de los últimos meses, según la Cámara Uruguaya del Disco. A esto se le suma un dato bastante llamativo: en la lista de los más vendidos del mes pasado del Palacio de la Música, el quinto álbum más vendido es la flamante edición en vinilo del Montevideo agoniza de Traidores. Ahí se refleja una moda que tiene que ver con el vinilo, pero también una realidad vinculada a que al rock se le podrá dar palo y se le podrá poner fecha de caducidad, pero siempre hay una nueva generación lista para inyectarle energía.

Tres momentos de un año rockero

DE LIBROS Y CHARLAS

El rock fue tema de conversación

La música nacional en general y el rock en particular estuvieron muy presentes este año en las librerías, con diferentes títulos que tuvieron que ver con bandas y solistas. Se editaron una biografía no oficial de La Trampa para acompañar el regreso a los escenarios; una biografía de Jaime Roos y recientemente una serie de conversaciones con Mandrake Wolf, por ejemplo; y Estuario inauguró su colección Discos con libros dedicados a Tango que me hiciste mal de Estómagos, Caída libre de La Trampa y Otra Navidad en las trincheras, del Cuarteto. Además, hubo a lo largo del año varias charlas de rock en diferentes espacios de la ciudad y con músicos involucrados, y un público interesado en conocer y discutir sobre el tema.