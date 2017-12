Un volver a sus raíces electrónicas

Después de haberse presentado en el Auditorio Nacional el año pasado con One, su espectáculo que mezclaba instrumentos indígenas con sopranos, bailarines y la música electrónica, Emil Montgomery siente que regresa a sus raíces con su nuevo trabajo.



Será un concierto que servirá tanto como una avant premiere de su disco, Pulstar, y como una despedida al proyector del Planetario, donde se realizará este concierto el próximo sábado a las 20.00. Las entradas van por Red Uts a 1.000 pesos.



Para Montgomery será volver un escenario al que había llegado en 2013 con Interactive Music Dome. Una serie de conciertos donde los espectadores podían componer música e imágenes en tiempo real junto al compositor.



Aunque con Pulstar todo será distinto. Este nuevo trabajo, Montgomery lo siente como un volver a sus raíces. Como lo explica él, “al usar la tecnología que es una herramienta evolutiva constante vas teniendo que aggiornarte y descubrís otras formas que dan otros resultados”, dice.



Emil Montgomery interpreta "Oxygene" en el Teatro Solís

Así, lo que hará con Pulstar será un paseo por diferentes paisajes sonoros que, según lo entiende Montgomery, vienen al pelo con el planetario. Es que no todos los escenarios le brindan esa posibilidad, porque en el Teatro Solís o el Auditorio Nacional, “la gente espera un show con intensidad, artistas que pasen y esa fusión de danza, música étnica y electrónica”. En cambio, lo que realizará en el Planetario será algo más íntimo. “Es como si invitase al público a compartir música en el living de mi casa”, agrega.



Con 26 años de carrera a cuestas, Montgomery, que empezó como solista en 1991 en el Teatro del Anglo, encontró un nicho en la música electrónica que tiene más público del que piensa la mayoría de la tente. “Se está viendo que es algo masivo”, dice Montgomery.



—¿Cómo logras con sintetizadores y computadoras, elementos más bien fríos, hacer música que emociona?



—Es interesante porque he tenido algún ida y vuelta con colegas que piensan que por usar sintetizadores, la música pierde valor humano. Aunque yo pongo el ejemplo que uno escribe por computadora y eso no quita la fineza del trabajo. El punto está en que la tecnología democratiza y ahí esta la cuestión, porque tal vez no todos tienen la inspiración para hacer buena música, pero eso no quiere decir que la tecnología no sea buena. Como en todo, depende de la persona que está detrás.