Los tres momentos más destacados del Montevideo Tropical

La esencia de la música tropical es el baile, y en el Prado se bailó hasta la madrugada. Cada cual en su mundo, con el dos y uno por un lado y una coreo plenera por el otro, con un paso casi imposible de imitar pero que contagiaba, y desde Sonido Caracol y Miriam Britos con sangre del interior al tropical millennial con El Gucci y El Reja: todos hicieron bailar.

La convivencia entre géneros que dejó mucho que desear (rock y tropical no se vieron las caras), se cumplió el domingo entre generaciones. A ritmo de Sonora Borinquen bailaron las familias y se divirtieron, cantaron con Majo y La del 13 y primero saltaron con Bola 8, para después repetir con otros. El público tropical no se cansó en una fiesta que duró 10 horas.

Bola 8 a todo ritmo

Que Bola 8 es un clásico de la música tropical uruguaya, no se niega. Pero cuando entraron en el escenario coordinados y con una coreo claramente pensada, anunciaron que esa noche se iban a destacar como los morochos fiesteros.

Con "el grito del jurado", como ellos lo llamaron, no hubo dudas de que estábamos frente a uno de los shows con más fuerza de la noche. Y cuando terminaron con coros y al ritmo de "Ya es ajena", dejaron gusto a poco, y es que con una grilla tan larga no había lugar para más de cinco canciones por grupo. Además, entre ellos, con L'Auténtika y Martín Quiroga la nostalgia de los 2000 estuvo a full, y gustó mucho.

Ovación a Goberna y la Borinquen

Hubo exceso de plena, y empezar este punto con un comentario negativo tiene cometido. La plena venía cansando después de tantos números con ritmos parecidos, pero entonces llegó Carlos Goberna y trajo su Sonora Borinquen, y con su banda vestida de traje vino más plena que no cansó.

Que los tíos y abuelas cantaran cada tema de la Borinquen era normal, pero de ese show fueron coro muchas voces que no pasaban de los 20 y que mientras, no dejaban de bailar. "Esta canción es del 89", dijeron, y el público la cantó. "Esta canción es del 65", avisaron luego, y el canto se repitió. Y no faltaron ni "Elena, Elena" ni "Cometa blanca".

Final que se hizo desear y cumplió

Y llegó Karibe con K. A las 00:30 y 25 grupos después del comienzo de la jornada, llegaron las voces juntas y potentes de Miguel Ángel Cufos, Gerardo Nieto, Yesty Prieto, y Fata Delgado, showman incansable.

Así está la gente con Karibe. pic.twitter.com/6MUsPUx8Ne — Belén Fourment (@belenfourment) 4 de diciembre de 2017

En la pantalla, además de las parejas y sus giros, se veía a la pista de la Rural transformada en una fiesta con trencito incluido. Solo faltaba el cotillón. Baile y más baile era la esencia, ahora a ritmo de Karibe. El cansancio no le ganó a "Polvo de estrellas", que se cantó con fuerza aunque ya había sonado más temprano ese domingo, cantada por la gente; ni a los bises que llevaron al show y al público hasta más de la 01:00, siempre bailando.