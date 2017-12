¿Cómo es el show que está haciendo Phil Collins actualmente?

Tras los rumores, hoy se confirmó que el 17 de marzo del año próximo vendrá por primera vez Phil Collins a Uruguay. Se presentará en el Estadio Centenario con su gira The Legendary Phil Collins Live, y las entradas se venderán desde este jueves en exclusiva con tarjetas de Santander, y desde el 13 de diciembre a público en general.

La gira legendaria con la que Collins vendrá a América Latina, aunque fue presentada con otro nombre por la producción local, es la misma que está haciendo actualmente, que lo tiene en Europa y se llama Not Dead Yet, igual que su autobiografía. Así figura en su sitio oficial.

Y los conciertos que viene dando sirven para hacerse una idea de qué canciones podrán sonar en el Centenario, teniendo en cuenta cómo se compone el setlist del británico, que incluye canciones de su época solista, de Genesis y algún cover, como "You Can't Hurry Love" de The Supremes.

Así es el set que está tocando hoy Collins. ¿Variará mucho el que en marzo hará en Montevideo?