¿Cómo será el show que dará Roger Waters en Montevideo?

Roger Waters vendrá por primera vez a Montevideo el año que viene, y es sin dudas uno de los anuncios más importantes de este 2017 que ya termina. El británico estará el 3 de noviembre en el Estadio Centenario, en el marco de su gira mundial Us + Them.

Y por el contrario de lo que se podría pensar, este tour no es una presentación de su flamante disco de estudio (y buenísimo, por cierto) Is This The Life We Really Want?, sino una recorrida conceptual por diferentes momentos de su obra.

Si bien en el setlist que viene presentando hay varias de las canciones de este reciente álbum, también aparecen muchas de los discos The Dark Side of the Moon, Animals, The Wall y Wish You Were Here de Pink Floyd. Y basta escucharlo para empezar a pensar en lo que será ese concierto.