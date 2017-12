Rompiendo los límites de los coros de siempre

Un grupo de chicas realiza ejercicios de calentamiento en un rincón, de espaldas a una ronda de varias decenas de personas, que se distribuyen ocupando buena parte del espacio de esta sala grande y calurosa del Teatro Comedia. Al medio, rodeado de hombres y mujeres que vocalizan siguiendo instrucciones precisas, el director Rodrigo Faguaga camina descalzo y va marcando las pautas a seguir.

El movimiento de sus manos marca el movimiento de las voces, que imitan un ladrido o hacen escalas con la misma concentración. Es de noche, la mayoría llegó al lugar después de una jornada de trabajo o estudio, pero allí nada parece pesar. Al contrario, toda la instancia es de pleno disfrute.

El Coro Rapsodia, que hoy cuenta con seis años de recorrido y 60 integrantes, está preparando su nuevo espectáculo, que presentará el próximo miércoles a las 20.00 en la sala principal del Teatro Solís, adonde vuelve tras llenar en 2016. Las entradas están en venta en Tickantel y en boleterías de la sala desde 450 pesos.

Los Rapsodia se hicieron conocidos porque en febrero del año pasado, fueron los elegidos para acompañar a los Rolling Stones en el Estadio Centenario, en la versión de su clásica “You Can’t Always Get What You Want”. Desde entonces, han ganado visibilidad y el hecho de llegar por segunda vez al Solís es una muestra de ello.

En el último tiempo, además, fueron convocados por Jorge Nasser para el festejo de sus 30 años en la música en el Auditorio Nacional del Sodre; y participaron de un homenaje de los Premios Graffiti a los ganadores del premio trayectoria, entre otras actividades. En setiembre pasado fueron parte del Festival Corearte de Córdoba; y su disco En estudio 5 años ya está disponible para escuchar en Spotify.

Rapsodia es, como tantos otros grupos que han surgido en los últimos años, uno de los que busca romper con el estereotipo pacato y rígido de los coros de siempre. Para eso, en la sala ensayan una variedad que desde afuera, hasta puede resultar un tanto esquizofrénica. Van del clásico “Chan Chan” de Buena Vista Social Club hasta la exigente “Entreat Me Not To Leave You” de Dan Forrest; o sea, de la música popular con cierto color callejero a la composición coral más tradicional, un amplio espectro que intentan recorrer con soltura.

A eso le van agregando un componente físico, entonces los integrantes se mueven de acá para allá; bailan por momentos, algunos más sueltos que otros; algunos cantan con las manos hacia arriba, otros las dejan rígidas, y da la sensación de que a cada uno la música les va pasando por distintos lugares. La música conecta, y Rapsodia es uno de esos espacios donde ese lugar común cobra más sentido que nunca.