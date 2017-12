Roger Waters actuará en Uruguay el 3 de noviembre

El próximo año va a ser otro de visitas musicales importantes en Uruguay. Al anuncio, en las últimas semanas, de la actuación de Phil Collins, el 17 de marzo en el Estadio Centenario, se suma ahora el de la llegada de Roger Waters, al mismo escenario, el 3 de noviembre.



La noticia fue confirmada por el director de la empresa Gaucho, Danilo Astori Sueiro, a través de su cuenta de Twitter, quien informó que la preventa de entradas comenzará el 19 de febrero para quienes utilicen tarjetas de Santander y Scotiabank.

HISTÓRICO: Pink Floyd´s Roger Waters en Montevideo/Uruguay. Nov 3/Estadio Centenario. Preventa exclusiva con tarjetas Santander y Scotiabank (también histórico) a partir de Febrero 19. pic.twitter.com/d6PgNWm5ao — Danilo A Sueiro (@daniloasueiro) 6 de diciembre de 2017

Waters, uno de los nombres fundamentales en la historia de la música contemporánea, fundador de Pink Floyd y principal responsable de su obra magna, The Wall, llega con su gira Us + Them que lo tuvo todo el año viajando por Estados Unidos. Actualmente en un receso, Waters vuelve a la ruta en enero con una gira por Oceanía, en abril empieza el tour europeo para, finalmente, llegará a América del Sur en octubre.

El show, que está a la altura de la exigencia visual que ha marcado toda su carrera tiene un repertorio de canciones de los discos de Pink Floyd The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals y Wish You Were Here y de su nuevo album Is This the Life We Really Want?. El show empieza y termina con una canción de Pink Floyd: "Speak to me" y "Confortably Numb", respectivamente; entre ellas están todos los clásicos.



Waters nació en Surrey en 1943 y en 1965 fue uno de los miembros originales de Pink Floyd, una banda que combinó ambientes psicodélicos, intenciones poéticas y ambiciones progresivas. En 20 años la banda produjo algunos de los mejores y más vendidos discos de su generación.